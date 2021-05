Vaccini: Toti, difficoltà con AstraZeneca a 60-70enni

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Nella campagna vaccinale anti covid in Liguria "c'è il tema vero dei 60-70 enni, che sono gli unici a cui viene inoculato AstraZeneca per raccomandazione di Aifa, che evidentemente non la trovano così pertinente rispetto alla loro vita". E' il nodo da sciogliere indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in Consiglio regionale.

Nella veste di assessore regionale alla Sanità Toti relazionerà con un'informativa l'assemblea circa l'andamento della campagna vaccinale in Liguria probabilmente domani con un focus anche sull'immunizzazione dei 60-70 enni. (ANSA).