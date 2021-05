Vaccini: Toti, cambio prenotazione e faccio Astrazeneca

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - "Oggi in Liguria abbiamo superato il tetto di 300 mila persone vaccinate con la prima e la seconda dose anti Covid". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti nel punto serale della pandemia. "Alle 23 di stasera partono le prenotazioni volontarie per Astrazeneca e Johnson per tutti - ha detto ancora Toti -. Mi prenoterò anche io questa sera. Ho 52 anni ed ero prenotato con Pfizer ma ritengo giusto cambiare con Astrazeneca per dare un piccolo esempio rassicurante, visto che è una opzione sicura e in alcuni casi consigliabile, vista la potenza del vaccino". (ANSA).