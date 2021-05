Toti, nessuna cifra può risarcire perdita familiari nel crollo del Morandi

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - "Nessuna cifra potrà mai risarcire la perdita dei familiari delle vittime del Morandi, come di altre tragedie, ma credo anche che un gesto di attenzione da parte del parlamento possa essere un risarcimento a loro e a tutto il Paese, come a dire che queste cose non debbono accadere in una grande nazione come l'Italia". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti prima dell'inizio dell'incontro dei familiari delle vittime di Ponte Morandi con i parlamentari liguri. "Oggi questo discorso vale ancora di più dopo la tragedia di Stresa - continua Toti - altre persone hanno perso la vita, in una domenica che avrebbe dovuto essere di festa e dedicata a esplorare le bellezze del nostro Paese e che invece si è trasformata in una tragedia. Sono cose che si ripetono con una consuetudine a cui non dobbiamo abituarci - ha concluso Toti - e credo che questo disegno di legge mandato in parlamento possa stimolare il legislatore in questo senso". (ANSA).