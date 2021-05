Mottarone: Possetti, tragedia come il Morandi non è un caso

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - "Penso che la tragedia di ieri, come la nostra, non sia un caso". Così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime ponte Morandi, ha commentato il terribile incidente alla funivia tra Stresa e il Mottarone, nella quale sono morte 14 persone, durante un incontro a Genova. "L'incontro era programmato da tempo - ha spiegato Possetti - ma chiaramente la tragedia di Stresa ha riproposto immediatamente tutti i nostri ricordi. Non sono un tecnico e ieri non ho neanche seguito nei dettagli perché era troppo difficile guardare i servizi e le immagini. Quello che so è che altre famiglie hanno avuto un gravissimo lutto, e in un Paese che peraltro si propone come meta turistica non è sicuramente bel biglietto da visita".