Genova prosegue rinnovamento ascensori con 4,5 milioni

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - I prossimi mesi saranno caratterizzati da un piano di revisione di diversi impianti verticali di trasporto a Genova. Per alcuni di essi si tratta della seconda fase dei previsti interventi di ammodernamento e rinnovamento imposti dalla normativa al termine della vita tecnica. La prima fase, partita nel 2019 e proseguita nel 2020, ha riguardato il rifacimento completo degli ascensori di Castelletto Levante, Ponente, Manin-Contardo e la prima fase di lavori sulla funicolare del Righi.

La fase 2 coinvolgerà nelle prossime settimane gli ascensori Quezzi, Monumentale, Montello e le funicolari Zecca Righi e Sant'Anna.

L'insieme di tutte le opere, sia relative alla fase uno sia riferite alla fase due, ha richiesto e richiederà uno sforzo organizzativo e finanziario considerevole, spiega in una nota il Comune di Genova: si tratta di lavori in autofinanziamento per un investimento complessivo di circa 4 milioni e 500 mila euro.

(ANSA).