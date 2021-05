Covid: in Liguria continuano a calare ospedalizzati, 3 morti

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Continua a diminuire il numero dei ricoverati a causa del covid in Liguria. Sono 224, con 40 in terapia intensiva (erano 43). Negli ospedali ci sono 9 malati covid in meno. Tre sono i morti, per un totale di 4308 da inizio pandemia. I nuovi contagiati sono 61 su 3384 tamponi, con il tasso di positività all'1,80%, mentre a alivello nazionale è 2,3% I nuovi casi sono stati riscontrati 40 nell'area di Genova, 8 nello Spezzino, 7 nel Savonese, 6 nell'Imperiese. Nessun nuovo contagio nel Tigullio. Attualmente i positivi sono 3146, 40 in meno rispetto a ieri.Dall'inizio della circolazione del virus sono 102358. I guariti sono 98. In isolamento domiciliare ci sono 1583 persone, 111 in meno rispetto alle 24 ore precedenti e in sorveglianza attiva ce ne sono 2345, erano 2506.

I vaccini consegnati sono 906970, quelli somministrati 866744, il 96%. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati 9513 vaccini.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 301704. (ANSA).