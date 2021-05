Consegnata a Borghetto S.Spirito targa per maschera regionale

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - È stata consegnata al Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito la Targa per la Maschera Regionale del Centro Nazionale Coordinamento Maschere Italiane che, dal 2015, porta avanti un processo di ricerca della storia di ogni singolo personaggio che possa rappresentare e valorizzare un territorio attraverso la cultura, le tradizioni, le tipicità e i dialetti. Un percorso che vede la presenza anche della Liguria che si è inserita con maschere che rappresentano molte realtà territoriali. "Come Regione Liguria abbiamo ospitato questo evento - ha sottolineato l'assessore alla cultura Cavo - perché riteniamo che le maschere non siano solo un momento di festa e di folklore, ma, attraverso il lavoro dei gruppi che le animano, un grande momento di divulgazione culturale". Alla cerimonia, che si e tenuta in sala Trasparenza, a Genova, erano presenti le maschere liguri più significative: Capitan Spaventa (Genova), Re Cicciolin (Savona), Capitan Fracassa (Loano), la principessa Perseghina (Borghetto), Caviggiotto (Ballestrino), Beciancin (Loano), principessa Doria (Loano), Pué Pepin (Loano), Re Chinotto (Savona) e, dalla Puglia in rappresentanza del resto d'Italia, Tullio, Manlia e la nobile Luna da Roseto Valfortone. (ANSA).