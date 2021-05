Cocaina nascosta in parti intime, nove arresti

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Ovuli di droga trasportati da donne che li nascondevano nelle parti intime. La cocaina arrivava così a Genova dalla Colombia. Lo ha scoperto la squadra mobile, guidata dal primo dirigente Stefano Signoretti, nel corso dell'operazione 'L'Aurora' che ha portato all'arresto di nove persone. L'indagine è una costola dell'operazione "GPL 2018", segnata dall'arresto, nel novembre scorso, di 17 persone, tra italiani e albanesi. L'indagine era partita dall'arresto di Riccardo Colella e della sua compagna Irene Ferlita trovati con 30 grammi di cocaina, avvenuto nel luglio del 2019. La coppia, come emerso nell'attività di indagine precedente, era un importante punto di riferimento di due fratelli albanesi, per i quali custodivano la droga. I fratelli albanesi Plloci (Klodian, 35 anni, è stato arrestato in Belgio nel marzo scorso proprio nell'ambito dell'operazione GPL 2018) gestivano una rete di spaccio, sfruttando i contatti con dei connazionali residenti all'estero per le forniture di coca. Da lì si è arrivati a identificare una rete sudamericana. Il terminale era Edisson Urbaez Liriano, 43 anni, detto Willy. I suoi fornitori erano il domenicato Jesus Maria Familia Placencio, 34 anni detto Criminal, il colombiano Carlos Maya Herrera, 45 anni, aiutato dalla compagna Isabel Cristina Alvarez Orando, 43 anni. Dalle indagini è emersa l'importazione di 521 grammi di cocaina a ottobre 2019 trasportati da tre donne, ma anche la pianificazione di un altro carico che sarebbe dovuto arrivare a dicembre 2019 e mai arrivato per ragioni che non sono state accertate. Gli investigatori hanno individuato un altro fornitore dominicano, Alberto Francisca Cordero Duran, 35 anni, detto Francis che ha venduto a Liriano 400 grammi di coca sequestrata successivamente a una donna che si era resa disponibile a custodirla all'interno di un immobile a Certosa. Arrestate anche le tre donne che trasportavano la droga. (ANSA).