Calcio: Samp; Ferrero inizia consultazioni da Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha cominciato a muoversi per decidere il futuro della panchina blucerchiata, abbandonata da Claudio Ranieri: ci sono stati contatti con l'ex Marco Giampaolo, ancora sotto contratto col Torino fino al 30 giugno 2022 per un ingaggio di due milioni a stagione. Decisamente troppo per la Samp. Dietro l'angolo ci sono sempre le opzioni che portano agli ex Beppe Iachini ed Enzo Maresca, quest'ultimo più tentato da un' esperienza al Celtic dopo l'avventura alla guida del Manchester City Under 23.

E poi continua l'incertezza sul futuro del ds, Carlo Osti, e del responsabile scouting Riccardo Pecini in scadenza di contratto a fine giugno. "Per quanto riguarda Keita Balde, analizzeremo il suo rendimento con la Sampdoria nei prossimi giorni. Dopodiché prenderemo una decisione", ha detto il ds del Monaco, Paul Mitchell, sull'attaccante che ha disputato l'ultima stagione in maglia doriana. (ANSA).