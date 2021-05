Migrante suicida in Cpr dopo aggressione, aperta inchiesta

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - La procura di Torino ha avviato degli accertamenti sul caso di Musa Balde, il migrante originario del Gambia morto suicida a 23 anni nel Cpr di Torino. Il giovane era stato portato nella struttura dopo avere subito un'aggressione a Ventimiglia perché non era in regola. "A quanto mi risulta su Moussa non è stato attivato nessun sostegno di natura psicologica". Lo afferma Gian Luca Vitale, l'avvocato che seguiva il caso del giovane africano rinchiuso nel Cpr di Torino perché nel corso delle indagini scaturite dall'aggressione a Ventimiglia di cui rimase vittima, era risultato irregolare.