Incidenti: auto contro guardrail su Autofiori, due feriti

(ANSA) - IMPERIA, 23 MAG - Due uomini sono rimasti feriti, verso le 4, in un incidente avvenuto nell'imperiese sull'Autofiori (A10), tra San Lorenzo al mare e Costarainera, in direzione confine di Stato. Il conducente della vettura, una Bmw, sarebbe andato a sbattere contro il guard rail, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. I due feriti sono stati stabilizzati e portati in ospedale a Imperia. Uno di loro successivamente è stato trasferito al centro sanitario Santa Corona di Pietra Ligure. (ANSA).