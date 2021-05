Europei nuoto paralimpico, 5 medaglie per ligure Bocciardo

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Si chiude con un bilancio di quattro medaglie d'oro e una d'argento il campionato europeo di nuoto paralimpico per il genovese Francesco Bocciardo. L'atleta delle Fiamme Oro e della Nuotatori Genovesi ha conquistato la vittoria anche nei 100 metri stile libero categoria S5. Il ligure è arrivato davanti a tutti con il tempo di 1'10"10.

Medaglia d'argento allo spagnolo Antoni Ponce Bertran distaccato di oltre 4 secondi e terzo posto per lo svizzero Stephan Fuhrer.

Una gara dominata per Bocciardo che mette nel borsone la quarta medaglia d'oro dell'Europeo, la quinta complessiva.

Vittorie nei 50, 100 e 200 stile libero, successo anche in staffetta nella 4x50 insieme a Arjola Trimi, Monica Boggioni e Federico Bicelli a cui si aggiunge il secondo posto nei 100 metri rana.

Soddisfatto Bocciardo al termine dell'ultima fatica: "Torno a casa con un ricco bottino di medaglie" ha commentato, secondo quanto riferisce una nota del Comitato Paralimpico Liguria. Ora lo sguardo si sposta sulle Paralimpiadi di Tokyo. Bocciardo ha già puntato l'obiettivo ma per ora si gode il momento. C'è ancora praticamente tutta l'estate prima dell'appuntamento principale della stagione.

La spedizione Azzurra a Funchal è stata da record. Gli azzurri del DT Riccardo Vernole infatti hanno vinto il Medagliere Open, cioè aperto anche a Nazioni Extra Europee, arrivando secondi a quello Europeo. Superate l'Ucraina e la federazione russa. Il bottino azzurro complessivo in questi Europei portoghesi parla di 34 medaglie d'oro, 26 medaglie d'Argento e 20 medaglie di Bronzo, 80 medaglie in tutto. (ANSA).