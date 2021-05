Roma rimonta Spezia, Fonseca lascia con posto Europa

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 MAG - Finisce 2-2 all'ultimo respiro con la Roma che si prende la Conference League e chiude la stagione col sorriso. Non basta allo Spezia un primo tempo stellare, esce alla distanza la squadra di Fonseca che porta a casa l'obiettivo minimo stagionale.

La partenza degli aquilotti è straordinaria, prima Nzola non riesce a concretizzare l'assist di Verde dalla fascia destra e poi arriva il vantaggio dello Spezia che ha una marcia in più rispetto alla Roma: dopo 6' minuti Estevez recupera un pallone sulla trequarti dopo un errore di Darboe, serve Nzola che apre per Verde: l'ex giallorosso può segnare senza problemi la sua sesta rete di questo campionato. Lo Spezia non molla di un millimetro, la salvezza è già in cassaforte da una settimana, ma c'è voglia di chiudere con i fuochi d'artificio un campionato sontuoso. Pobega ruba palla a Kumbulla all'11'minuto ed costringe Fuzato agli straordinari, sulla ribattuta interviene Verde ma il portiere giallorosso risponde ancora una volta presente. Lo Spezia c'è, gioca bene e si diverte mentre la Roma non riesce ad entrare nel match dalla porta principale: i liguri hanno le testa libera e lo dimostrano, ogni affondo è un pericolo concreto per i giallorossi. La Roma finalmente riesce a rialzare la testa e incomincia ad avanzare il baricentro per creare qualche problema al portiere Rafael, dalla distanza ci prova El Shaarawy ma il portiere avversario risponde alla grande. E ancora Rafael è attento sugli sviluppi del colpo di testa da parte di Mancini al 25'. Ma è Lo Spezia che gestisce la partita senza problemi, il collettivo di Italiano toglie il respiro alla Roma e il raddoppio è un premio alla qualità dei liguri al 38' con Nzola che spizzica per Pobega che non ha problemi a mettere dentro il suo sesto sigillo stagionale. E' una Roma senza squilli al cospetto di uno Spezia piacevole e concreto come ha fatto vedere spesso nel corso della stagione.

La ripresa è un'altra musica con i giallorossi che devono cambiare in marcia per staccare il pass per l'Europa visti anche i risultati che arrivano da Reggio Emilia col Sassuolo che sta battendo la Lazio. Dopo 7' minuti ci pensa El Shaarawy a rimettere la Roma in partita, la squadra di Italiano si spegne alla distanza e proprio negli ultimi cento metri della stagione (40') ci pensa Mkhitaryan: Cristante avanza sulla sinistra e crossa al centro dove Dzeko svetta più in alto di Capradossi e fa sponda per Mkhitaryan che anticipa Terzi e batte Rafael.

Arriva anche la benedizione del VAR che analizza il duello tra Dzeko e Capradossi, la Roma si mette in viaggio per l'Europa. Lo Spezia aveva già festeggiato una settimana fa con la conquista di una salvezza straordinaria. (ANSA).