(ANSA) - GENOVA, 22 MAG -Due sub impegnati in una immersione sulla Haven sono stati dati per dispersi dai compagni di immersion che non li hanno visti riemergere. I due, che avvano perso la fune guida, sono stati trascinati dalla corrente lontano dalla barca dl diving e sono stati ritrovati tratti in salvo dai Vigili del fuoco e dalla Capitanria, impegnati nelle ricerche.