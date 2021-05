Neonato 20 giorni trovato morto in casa a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 22 MAG - Un bimbo di circa venti giorni è stato trovato morto in casa stamani dai genitori bengalesi in via Debenedetti, a Sanremo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato oltre alla polizia scientifica.

Sono stati effettuati diversi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma al momento l'ipotesi più probabile è che i decesso sia avvenuto per cause naturali. La famiglia abita regolarmente in Italia. (ANSA).