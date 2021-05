Fornello resta acceso, intossicati 3 adulti e bimbo 3 mesi

(ANSA) - MEZZANEGO, 22 MAG - Tre adulti ricoverati all'ospedale di Lavagna e un bimbo di tre mesi trasportato al Gaslini sono il bilancio di una tragedia sfiorata nella frazione di Semovigo di Mezzanego nella valle Sturla, a est di Genova.

Intorno alla mezzanotte la telefonata giunta ai vigili del fuoco di Chiavari e al 118 fatta da un componente della famiglia resosi conto della grave situazione.

Sul posto ambulanze e medici del 118 che disponevano il ricovero delle persone presenti nel piccolo alloggio al pronto soccorso di Lavagna in osservazione e un neonato di tre mesi trasferito al Gaslini di Genova. Sono intervenuti anche i carabinieri di Sestri Levante, esclusa una fuga di gas si tratterebbe di un fornello del gas di cucina che ha saturato gli ambienti provocando uno stato di intossicazione per l'intero nucleo familiare. Le condizioni generali sono tuttavia in miglioramento anche se restano tutti ricoverati in osservazione.

