Covid: Liguria, incidenza allo 0,8%. Calano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Sono 60 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 7.498 test effettuati (3.086 tamponi molecolari e 2.412 test antigenici) con una incidenza pari a 0,80 punti percentuali. In calo gli ospedalizzati: sono 237, 11 in meno rispetto a ieri. 43 i pazienti in terapia intensiva.

Nel bollettino redatto da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero un unico paziente risulta deceduto, un uomo di 87 anni la cui morte risale al 20 maggio. In sorveglianza attiva restano 2.630 persone mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.811 persone, 102 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale a fronte degli 892.570 vaccini, ne sono stati somministrati 853.781 pari al 96%. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 689.204 dosi di vaccini a mRna e 164.577 dosi di vaccini a vettore virale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.309 dosi di Comirnaty (Pfizer) e Moderna e 1.532 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca) e J&J. 291.510 persone hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer-Moderna e 6.863 la seconda dose di Astrazeneca. (ANSA).