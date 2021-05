Ranieri "addio non per soldi, ho voglia di lavorare"

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Una vittoria per dirsi addio.

L'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria dopo quasi due stagioni di soddisfazioni si è chiusa con il successo per 3-0 sul Parma come aveva annunciato ieri il tecnico romano.

Ranieri dopo il successo di questa sera ha spiegato che non è una questione economica come era stato invece ventilato . "Non è un fatto economico. Non firmo per i soldi, se avessi voluto soldi posso dirvi che ho ricevuto richieste da quattro squadre fuori Europa. Io volevo qualcosa di più stimolante".

Un addio che non è però prodromo alla pensione, anzi. "Dal primo luglio penserò al mio futuro, ora mi rilasso un pochino e mi godo la famiglia. Posso dire che nei campionati europei mi stimola tutto, quelli fuori dall'Europa non mi stimola niente.

Io però ho ancora tanta voglia di lavorare".

Intanto si gode la vittoria e i 52 punti. "L'ho ripetuto alla squadra come un mantra-ha spiegato- perché vedevo che la squadra stava bene e non volevo assolutamente che si sedesse. Son contento perché i ragazzi mi hanno seguito sino in fondo. Mi spiace solo non aver potuto salutare i tifosi che ho conosciuto poco ma mi è bastato per capire che sono una tifoseria meravigliosa". (ANSA).