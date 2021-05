Toti, accordo con Piemonte per vaccinare turisti non è spot

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - "L'accordo tra Liguria e Piemonte per vaccinare i turisti di lungo periodo la intendo un'iniziativa concordata con il generale Figliuolo, l'ho chiamato due giorni fa spiegandogli la filosofia del progetto, si tratta di dare servizi a chi per vacanza o lavoro soggiorna a lungo in un'altra Regione". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo che il commissario per l'emergenza aveva detto alle Regioni "Basta annunci non coordinati. Vaccinare soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità resta la priorità, ma in questi ultimi giorni tale focus appare un po' perso di vista".

Secondo Toti si tratta di "un accordo reciproco per vaccinare i cittadini liguri e piemontesi durante l'estate tra due Regioni che hanno un interscambio molto elevato". I turisti piemontesi potranno ricevere entrambe le dosi di vaccino in Liguria? "Se una mamma di 30 anni porta il bambino a Lerici il 12 giugno, non è stata ancora vaccinata a Cuneo e si ferma in Liguria fino all'inizio della scuola, verosimilmente riceverà in Liguria la prima e seconda dose", replica Toti.

"Sono molti i cittadini della Liguria che hanno una seconda casa in affitto o di proprietà nelle montagne del Piemonte, sono forse ancora di più i piemontesi che hanno una seconda casa o comunque permangono per periodi di tempo lunghi in Liguria. Si tratta di un accordo razionale, non è un invito a venire tre giorni ad Alassio perché avrete albergo, ombrellone e vaccino tutto pagato, si tratta di dare un servizio per i soggiorni lunghi. Se poi ci saranno norme o leggi che lo impediranno staremo a quelle, ma certamente non è una propaganda per attirare turisti".

Il governatore ligure si è già detto pronto a proporre questo accordo alla Lombardia. (ANSA).