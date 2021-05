Riciclolabici, sinergia tra Comune Chiavari e Fondazione Cif

(ANSA) - CHIAVARI, 21 MAG - Tre biciclette, abbandonate e sequestrate dalla Polizia Municipale di Chiavari, sono state riparate e rivitalizzate dagli alunni con disabilità della Fondazione Cif. Consegnate alla Parrocchia di San Giovanni Battista, saranno destinate ad uso sociale per dotare di un mezzo di trasporto e di lavoro persone svantaggiate del territorio. Si conclude così una nuova edizione del progetto Riciclolabici, nato dalla collaborazione tra Comune di Chiavari, Fondazione Cif e Associazione FIAB Tigullio Vivinbici, con l'obiettivo di attivare percorsi di inclusione sociale e lavorativa dedicati a giovani diversamente abili. Si rinnova la collaborazione tra il Comune di Chiavari e la Fondazione Cif per la realizzazione di attività formative rivolte a soggetti con disabilità. "Una collaborazione sempre positiva a partire dal primo passo fatto insieme, ovvero l'utilizzo di una più idonea sede per i corsi di formazione già esistenti a Chiavari", spiega l'assessore alle politiche sociali e all'istruzione del Comune, Fiammetta Maggio. "E' un progetto che ben rappresenta il nostro approccio alla formazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli", aggiunge spiega Gabriella Androni, direttrice della Fondazione Cif. (ANSA).