Poste inaugura a Imperia prima area recapito full green

(ANSA) - IMPERIA, 21 MAG - E' stata inaugurata stamani, nella sede di Poste Italiane a Imperia, la prima area aziendale a zero emissioni ovvero la prima rete in Italia 'full green' composta da 16 tricicli, un quadriciclo e 14 autoveicoli (Renault Zoe) elettrici, che ogni giorno percorreranno circa 1.700 chilometri in provincia. "E' prevista entro la fine dell'anno anche l'installazione di un impianto fotovoltaico - ha detto Francesco Porcaro, responsabile immobiliare dell'area Nord Ovest di Poste Italiane - che assicurerà risparmi energetici di lungo periodo, in termini di consumi, oltre a garantire un sistema ecosostenibile di produzione di energia pulita da fonte rinnovabile". Il piano di rinnovo della flotta è in iniziato alla fine del 2020, per concludersi ad aprile. I nuovi tricicli con potenza di 4 kW e una velocità massima di 45 chilometri all'ora, sono dotati di un vano di carico di circa 270 litri e di una autonomia energetica di circa 60 chilometri, che permette di consegnare la corrispondenza giornaliera e i pacchi con una sola ricarica. I quadricicli hanno una potenza di circa 6kW, autonomia di 70 chilometri e velocità massima di 45 chilometri all'ora. (ANSA).