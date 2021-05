Pitbull cade da finestra e finisce tra passanti che fanno shopping

Un cane di razza pitbull è caduto questo pomeriggio dal balcone di una casa al secondo piano di via San Vincenzo. L'animale è precipitato mentre tante persone affollavano la via dello shopping. Il cane è stato soccorso dai militi della Croce gialla. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti. I padroni dell'animale non erano in casa. (ANSA).