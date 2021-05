Investì pedone alla Spezia, identificato e denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 MAG - E' stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale spezzina, con l'accusa di omissione di soccorso e fuga, il motociclista che dopo aver investito un pedone in viale Italia aveva fatto perdere le proprie tracce. I vigili hanno ricostruito la targa del mezzo grazie alle telecamere poi sono risaliti al proprietario nonostante quest'ultimo avesse ceduto a una concessionaria la moto che, a sua volta, aveva trasferito la proprietà a un rivenditore di Arcola, già noto alle Forze dell'Ordine.

Accertamenti anagrafici hanno consentito di accertare che il figlio di quest'ultimo possedeva le caratteristiche somatiche descritte dai testimoni dell'incidente.

Così è scattato il blitz, svolto con i carabinieri di Arcola, che ha consentito di scoprire il luogo dove era stata ricoverata la moto. A quel punto il giovane conducente, messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità. La moto è stata sequestrata e il ragazzo, 19 anni, dovrà rispondere davanti al Tribunale dei reati stradali commessi. Inoltre gli sono state elevate sanzioni per aver guidato il mezzo a due ruote senza la patente di guida e senza l'assicurazione, nonché per le violazioni commesse in occasione dell'incidente: velocità pericolosa, sorpasso dei veicoli fermi all'attraversamento pedonale e omessa precedenza al pedone sulle strisce, per un totale di circa duemila euro. Inoltre gli sono stati decurtati 66 punti dalla patente che è stata immediatamente ritirata.

(ANSA).