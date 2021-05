Genoa; Ballardini, compiuto impresa straordinaria

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Ultima di campionato senza pensieri per il Genoa di Davide Ballardini che domani a Cagliari non dovrà pensare alla classifica. "Ci siamo guadagnati questa partita con serenità, con gioia, pieni di soddisfazione - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Giocheremo contro una squadra che ha raggiunto l'obiettivo quindi andiamo là e vogliamo fare bella figura. Ma siamo pieni di gioia".

Per Ballardini e il suo staff una stagione incredibile con l'arrivo a fine dicembre per risollevare una formazione penultima con appena sette punti e la salvezza conquistata con ben due giornate d'anticipo. Il bilancio non può che essere positivo. "E' stata un'annata difficile da descrivere perché le straordinarie difficoltà sono state superate da una squadra che ogni volta ha affrontato tutte le difficoltà che si trovava di fronte con lo spirito giusto, insieme, soffrendo con qualità.

Un'impresa quotidiana straordinaria, culminata con la salvezza a due partite dalla fine".

Il Genoa guarda ora al futuro, sia in campo con la convocazione del giovane attaccante della primavera Kallon e per la panchina anche se Ballardini non svela le sue reali intenzioni. "La prossima settimana saremo a Genova per qualche giorno poi torneremo a casa perché ci vogliamo godere anche questo momento a casa". Prima però è possibile un incontro con il presidente Preziosi. Ballardini ed il suo staff con la salvezza si sono guadagnati il rinnovo automatico ma prima le parti dovranno vedersi per capire se proseguire assieme anche la prossima stagione. (ANSA).