Funivie: Bellanova, ministro nomini commissario rapidamente

(ANSA) - SAVONA, 21 MAG - "Sulla questione del commissariamento di Funivie ho chiesto al ministro di agire rapidamente: dobbiamo accelerare per dare insieme le risposte.

Non dobbiamo formalizzarci, tutti i ministeri devono collaborare per evitare intoppi". Lo ha promesso questa mattina il viceministro Teresa Bellanova nel corso di un incontro con i sindacati a Vado Ligure (Savona). L'infrastruttura che collega il porto di Savona ai parchi carbone di Cairo Montenotte è ferma da fine 2019 quando è stata pesantemente danneggiata dal maltempo, e l'azienda Funivie Spa ha restituito la concessione chiedendo condizioni differenti per poter sostenere i costi di riparazione. Ad oggi i lavoratori sono in cassa integrazione: "Sulla base delle sollecitazioni arrivate - ha detto il viceministro - ci siamo attivati per individuare lo strumento più utile per dare loro un minimo di tranquillità e generare meno tensioni sul territorio". (ANSA).