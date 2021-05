Finisce con un braccio in un ingranaggio, grave marittimo

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina a bordo del pontone Enrico I impegnato a Sestri Levante per il ripascimento degli arenili. Un marittimo di 50 anni è rimasto con un braccio incastrato in un ingranaggio. Il blocco immediato del meccanismo da parte degli altri tre colleghi ha evitato conseguenze peggiori. Scattato l'allarme, il pontone è stato raggiunto dagli uomini della Locamare di Sestri Levante e il ferito è stato trasportato a terra dove ad attenderlo c'erabo i militi della Croce Verde e i medici del 118 che hanno disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Il marittimo rischia la amputazione del braccio .Sul posto per gli accertamenti sulla sicurezza a bordo gli ispettori della Asl, e non si esclude il sequestro del mezzo da lavoro. E' questo il secondo infortunio a bordo dei pontoni impegnati da mesi nel Tigullio. (ANSA).