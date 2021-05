Cub in piazza, no all'obbligo vaccinale e alla sanità privata

Manifestazioni in tutta Italia e anche a Genova questa mattina nell'ambito dello sciopero dichiarato dal sindacato di base Cub del settore Sanità. A Genova i lavoratori si sono dati appuntamento per un presidio in piazza De Ferrari sotto il palazzo della Regione. Diversi cartelli contro l'obbligatorietà del vaccino per i sanitari, che era stato oggetto di una manifestazione molto partecipata meno di un mese fa. E la questione viene riproposta anche oggi: "Siamo qui per chiedere anzitutto l'abrogazione del decreto 44 nella parte che riguarda l'obbligo vaccinale - spiega Eraldo Mattarocci, Cub Sanità Liguria - perché riteniamo si tratti di un ricatto visto che teoricamente i lavoratori potrebbero rifiutare di vaccinarsi ma la conseguenza è la sospensione senza alcun tipo di indennità o ammortizzatore sociali. Invece noi riteniamo che i lavoratori debbano avere un diritto di scelta sulla loro vita e sulla loro salute senza essere condizionati da ricatti occupazionali". Ma la piattaforma rivendicativa del Cub oggi riguarda anche la gestione complessiva del sistema sanitario nazionale: "In questi anni c'è stata una vera e propria demolizione del servizio sanitario nazionale che fa sì che oggi poco più del 50% della sanità sia pubblico mentre il resto è in mano ai privati. Noi riteniamo che la sanità debba essere a disposizione di tutti e non solo di quelli che hanno soldi e la sanità pubblica deve essere potenziata perché insieme alla scuola e ai trasporti è indice della civiltà di un Paese". Tra le richieste l'incremento delle assunzioni e l'abolizione del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina.

(ANSA).