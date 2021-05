Covid:Ansaldi, incidenza scesa a 38 casi su 100mila abitanti

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - E' scesa a 38 casi positivi ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana l'incidenza del covid in Liguria. Lo rimarca il responsabile della Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sulla pandemia. L'indice Rt in Liguria è sceso a 0,7. "Se il trend continua dal 7 giugno saremo in zona bianca", dice Ansaldi.

"Stiamo osservando una diminuzione verticale dell'incidenza del virus in Liguria, siamo su dati inferiori a 0,5 casi ogni 10 mila abitanti alla settimana, la nostra incidenza cumulativa è al di sotto della soglia di attenzione da zona bianca". L'unica provincia ligure ancora sopra ai 50 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana è La Spezia, con 52. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 22% rispetto alla soglia di rischio del 30%, le medie intensità occupate sono al 14% rispetto alla soglia di rischio del 40%. La durata media dei ricoveri covid in Liguria è scesa a 10 giorni. (ANSA).