Covid: due anziani no-vax ricoverati, sono gravi

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Due anziani no-vax sono stati ricoverati nella clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova nell'ultima settimana perché positivi al covid in forma grave. Uno di loro lotta tra la vita e la morte. Lo ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti nel punto stampa sulla pandemia. L'età dei pazienti è 77 e 74 anni "entrambi dichiaratamente no vax, avrebbero potuto avere l'appuntamento per il vaccino un mese fa, ma l'hanno rifiutato. Non vaccinarsi oggi per chi era nelle categorie a rischio, espone la propria vita a un rischio per il quale abbiamo delle armi, i vaccini.

Questo non è accettabile".

Da tre giorni consecutivi all'ospedale San Martino non si registrano accessi covid nella clinica di Malattie infettive.

"E' stata una settimana importante - commenta l'infettivologo -: il rubinetto dei contagi si sta definitivamente chiudendo" (ANSA).