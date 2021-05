Scontro tra auto e bus linea, tra feriti almeno 12 studenti

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Una macchina e un bus di linea si sono scontrati a San Colombano Certenoli (Genova) in val Fontanabuona. Sono rimasti feriti almeno una dozzina di ragazzi a bordo del bus Atp e sono stati trasferiti in diversi ospedali. In totale ci sono 14 feriti, tutti non gravi, e tra loro anche una bimba di 2 anni. Secondo le prime informazioni la macchina, una 500, avrebbe fatto un sorpasso azzardato e il bus per schivarla avrebbe sterzato in modo brusco. Il mezzo di linea si è abbattuto su un fianco finendo addosso a una casa, danneggiandola. Feriti anche i conducenti della macchina e del bus. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le norme anti covid potrebbero aver limitato le conseguenze dell'incidente perché nessuno era seduto nei posti anteriori del bus.

Un boato quasi un terremoto, un rumore inaspettato che ha fatto tremare la casa. È questa la testimonianza del proprietario dell'abitazione scontrata dal bus della linea 15 di Amt a causa di un incidente provocato, sembra da un doppio sorpasso da parte di due auto sulla strade 225 della Fontanabuona in località Prato Officioso, in comune di Calvari. Il racconto di uno dei due proprietari della palazzina lo riporta all'ANSA Roberto Rolandelli, direttore d'esercizio della azienda di trasporto della provincia di Genova accorso sul luogo dell'incidente. La palazzina è stata dichiarata parzialmente inagibile dai vigili del fuoco e la dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale. "Mi pare che non ci siano dubbi sulla dinamica - rimarca Rolandelli - un'auto che sorpassava un'altra auto che sorpassava il bus in un zona dove la velocità dev'essere limitata e con la linea continua. Le due auto si sono toccate e una ha scontrato la ruota anteriore sinistra del mezzo facendola sterzare improvvisamente. Per fortuna che c'era la casa altrimenti il bus sarebbe finito giù per una scarpata". La parola ai periti dell'assicurazione.

Il bilancio dei feriti è arrivato in una nota dell'Asl4: "3 persone all'ospedale San Martino di Genova e 2 al Villa Scassi di Sampierdarena; mentre presso il Pronto Soccorso di Lavagna sono arrivati 8 adulti e una bimba di due anni. Tutti in buone condizioni, in codici gialli per la dinamica dell'incidente e non per motivi clinici. Sono tutti in osservazione presso il Pronto Soccorso di Lavagna e stanno facendo accertamenti radiografici, ma è probabile che non ci sarà nessun ricovero. Per quanto riguarda le tre persone inviate al San Martino di Genova sono due adulti ed un ragazzo di 14 anni, tutti in codice giallo. Le due persone trasferite a Villa Scassi a Genova sono due donne e sono arrivate in codice verde. La maggior parte erano policontusi e con traumi facciali lievi. Data la dinamica rilevante tutti sono stati ospedalizzati, a parte un ragazzo maggiorenne senza lesioni, recatosi al proprio domicilio".