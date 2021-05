Sampdoria: Vialli commosso con tifosi, 'Che emozione'

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - "Per me è un momento emozionante.

L'accoglienza dei tifosi, gli amici di una volta..." racconta Gianluca Vialli nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova all'inizio della presentazione de 'La Bella Stagione'.

E' il libro scritto insieme a Roberto Mancini e agli altri campioni di quella squadra eroica che il 19 maggio 1991 dopo la vittoria col Lecce vinse lo scudetto. Una Sampdoria rimasta nella storia.

"Noi eravamo una squadra con un forte senso di responsabilità.

- dice Vialli -. Quando qualcosa non andava, ce lo dicevamo. In questo è stato molto bravo il presidente, che pretendeva che noi trasferissimo tutte le emozioni sul campo". L'ex attaccante si è commosso quando ha salutato i 400 tifosi che lo aspettavano e acclamavano con lo slogan 'Vialli Presidente'.

Collegato via zoom anche il ct azzurro Roberto Mancini.

Tantissimi i campioni in sala di quella squadra: dal capitano Pellegrini a Invernizzi, Dossena, Pagliuca, Lanna, Lombardi e Ivano Bonetti. Presenti in platea anche Enrico e Francesca Mantovani, figli dell'indimenticato Paolo, presidente di quella Sampdoria. E ancora Edoardo Garrone, già numero uno del club doriano dal 2013 al 2014: oggi oltre ad essere presidente del Gruppo Erg guida anche l'Istituto Gaslini di Genova e proprio all'associazione Gaslini Onlus saranno devoluti i ricavi della vendita del libro. (ANSA).