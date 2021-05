Peschereccio finisce sugli scogli a Santa Margherita

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Sfiorata la tragedia all'alba quando un peschereccio è finito tra gli scogli semiaffondando a Santa Margherita Ligure. Si tratta del " Rina Madre " di 13 metri e 10 tonnellate di stazza con due uomini di equipaggio che stava uscendo per la normale giornata di pesca a strascico quando improvvisamente il comandante ha perso il controllo ed è finito contro gli scogli della diga foranea. Immediato l'allarme alla vicina Circomare che è intervenuta con uomini e mezzi trainando il peschereccio fino alla banchina portuale dove in giornata sarà tirato in secco per riparare le vistose falle.

Incolumi i due pescatori , per sicurezza attorno al peschereccio sono state sistemate apposite panne per evitare eventuali perdite di gasolio e olio dal motore. (ANSA).