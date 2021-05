Investimento mortale alla stazione di Rapallo

Un uomo di 56 anni è morto nella stazione ferroviaria di Rapallo (Genova) dopo essere stata investita da un treno. Intercity in viaggio da Ventimiglia a Roma. La circolazione è stata sospesa e poi ripristinata su un solo binario. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. La vittima è di Rapallo. Dalle prime informazione sembrerebbe trattarsi di un suicidio ma al momento non è nemmeno escluso un incidente. La polizia ferroviaria ha sequestrato le telecamere di sicurezza per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.