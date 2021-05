Incidenti lavoro: operaio schiacciato tra due mezzi in porto

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Infortunio sul lavoro questo pomeriggio al terminal Spinelli. Un operaio di 58 anni è rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento in calata Inglese. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Solo ieri si erano registrati altri due incidenti con due operai soccorsi in codice rosso, uno a Genova, rimasto schiacciato da una rete metallica che stava scaricando. L'altro è caduto da una altezza di circa 3 metri a Cogoleto in frazione Sciarborasca.

