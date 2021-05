Covid: continua calo ospedalizzati, cresce tasso positività

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Continua il calo degli ospedalizzati a causa del covid in Liguria. I ricoverati sono 266, 12 in meno rispetto a ieri. Tra i malati assistiti negli ospedali 43 sono in terapia intensiva, erano 47. I nuovi contagi sono 11 a fronte di di 6455 tamponi (3655 molecolari e 2800 antigenici rapidi). Il tasso di positività sale all'1,71%, era 1,34%. I positivi sono complessivamente 3411, 16 in meno rispetto a ieri e da inizio pandemia i contagiati sono 102109. I nuovi casi sono stati riscontrati 41 nell'area di Genova, , 25 nell'imperiese, 22 nel Savonese, 20 nello Spezzino e 3 nel Tigullio. I guariti sono 124. I morti sono tre, tra cui due uomini di 58 e 55 anni. I decessi dall'inizio della circolazione del virus sono 4299.

In isolamento domiciliare ci sono 2061 persone, 326 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 2830, erano 2861.

I vaccini consegnati sono 890570, quelli somministrati 832921, il 94%. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati 12553.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 293106. (ANSA).