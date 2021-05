Calcio: festa Samp; 400 tifosi accolgono Vialli a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Almeno quattrocento tifosi della Sampdoria hanno accolto a Palazzo Ducale a Genova di Gianluca Vialli per la prestazione del libro 'La Bella Stagione', scritto dal centravanti con Roberto Mancini e gli altri eroi dello scudetto conquistato nel 1991. Presente Vialli, in collegamento via zoom anche il ct azzurro Roberto Mancini insieme a tanti ex calciatori nella serata condotta dal giornalista genovese Francesco Nittolo.

Tantissimo entusiasmo per Vialli, fuori da Palazzo Ducale un maxi striscione con la foto dell'attaccante e la scritta in inglese "Se puoi sognarlo puoi farlo". Chiaro riferimento al desidero di vedere Vialli presidente della Samp come poteva accadere un anno fa nella trattativa per acquisizione club con i magnati Dinan e Knaster: un affare che poi non si concluse. Poi cartelli con la scritta 'Vialli presidente' e cori per l'attaccante che aveva fatto grande la Sampdoria. È il clou c'è stato quando Vialli ha salutato prime della presentazione tifosi assiepati nel cortile inferiore di Palazzo Ducale. (ANSA).