Banca Passadore, in 2020 utile cresce del 6% a 28,7 mln

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Banca Passadore nel 2020 ha registrato un utile netto di 28,7 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente. Si tratta del miglior risultato di esercizio nella storia della banca privata di Genova, spiega l'istituto in una nota.

Simile al progresso degli utili anche la crescita della raccolta diretta, che si attesta a 3.262 milioni di euro (+6,2%). Salgono del 7,7% gli impieghi e si attestano a 1.922 milioni. L'istituto ligure ha depositi totali per 5.029 milioni (+5,2%). L'assemblea della Banca ha approvato il bilancio dell'istituto, il 133° dalla fondazione della banca e ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023. Sono entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione Luigi Ferraris, Gregorio Gavarone e Letizia Radoni. Nella parte straordinaria l'assemblea ha poi deliberato il trasferimento a capitale di parte delle riserve disponibili con conseguente aumento gratuito del capitale sociale da 100 a 150 milioni di euro, a fronte di una dotazione patrimoniale complessiva pari a oltre 250 milioni di euro.

Nel primo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i depositi aumentano del 7,0%, i finanziamenti dello 16,4%, e l'utile netto trimestrale cresce del 16,7%. Le proiezioni sull'intero esercizio 2021, confermano risultati positivi ma verosimilmente di ammontare inferiore a quelli particolarmente brillanti dell'ultimo biennio che incorporavano una quota di ricavi non ricorrente. (ANSA).