Ambiente: alla Spezia prima 'smart bay' italiana

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 MAG - Nasce alla Spezia nella baia di Santa Teresa la prima 'smart bay' italiana per studiare il cambiamento climatico, un laboratorio hi-tech a cielo aperto per monitorare in tempo reale alghe, briozoi, molluschi e coralli.

La piattaforma di ricerca collaborativa è promossa dall'Enea insieme a Cnr, Ingv, Comune di Lerici, Scuola di Mare Santa Teresa e Cooperativa Mitilicoltori Associati.

L'iniziativa mira a una gestione coordinata delle infrastrutture di ricerca marina e atmosferica e alla sperimentazione di tecnologie avanzate a supporto di settori ad alto potenziale di crescita e occupazione sostenibili quali l'acquacoltura, il turismo, le biotecnologie marine e l'energia dal mare.

Oltre ai dati sulla fisiologia degli ecosistemi (respirazione, fotosintesi, calcificazione, crescita) in condizioni attuali e future, tramite l'uso di droni terrestri e marini verranno acquisite anche la distribuzione ed estensione di alcune specie.

Sonde in situ e campagne di misura settimanali e mensili consentiranno inoltre di rilevare parametri quali pH, pCO2, calcite, aragonite e nutrienti, mentre dalla stazione meteo Enea giungeranno le misure di temperatura, salinità e ossigeno.

Grazie alla collaborazione con l'università Sapienza, verranno testati sistemi di sensori ad alta tecnologia ideati dall'azienda W-SENSE che acquisiranno dati di temperatura, corrente ed ossigeno nella baia e in altri siti nel golfo, compresa la mitilicoltura, rendendoli fruibili in tempo reale via wi-fi dagli stakeholder locali. (ANSA).