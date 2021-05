A Ventimiglia niente treni per Francia, grossi rami su linea

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 20 MAG - La linea ferroviaria con la Francia è interrotta, dalle 10.30 circa di questa mattina, a causa di alcuni rami di grosse dimensioni, che si sono staccati da un pino, finendo su i cavi dell'alta tensione, poco prima del valico di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia. Disagi per centinaia di frontalieri che ogni giorno sono diretti oltreconfine per motivi di lavoro. A quanto pare l'incidente è avvenuto durante un intervento di potatura dell'albero sull'Aurelia da parte di una ditta che lavorava per conto di Anas.

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, ma potrebbe essersi trattato di un cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza l'area hanno allertato l'impresa francese (competente per quella zona di territorio italiano) a bonificare la linea. Presente anche la polfer.

Nel frattempo, è stato istituito un servizio di bus navetta tra le stazioni di Ventimiglia e Mentone. L'auspicio è che la linea possa essere ripristinata per il tardo pomeriggio o serata. (ANSA).