Sampdoria festeggia scudetto del '91, 3000 persone in piazza

Almeno tremila persone si sono date appuntamento questa sera, a partire dalle 19, davanti al Bar Roma di Genova Sampierdarena per celebrare una targa in ricordo dello scudetto conquistato nel 1991 dalla Sampdoria. Il locale di Piazza Vittorio Veneto è quello che nella primavera-estate del 1946 ospitò le riunioni preparatorie dei soci della Sampierdarenese Calcio, in funzione della fusione con la Società Ginnastica Andrea d'Oria e la partecipazione al primo campionato postbellico di serie A.

"Era d'estate, alla fine di una guerra, all'inizio di una speranza. Qui sono nati i sogni, le idee, i tempi, le vite e le storie di chi si è incamminato sulla strada di un amore, il nostro Amore: Unione Calcio Sampdoria 1946" è scritto.

Si è creato un assembramento significativo e alcuni erano senza mascherina. E altre 4 mila persone sono andate in Piazza De Ferrari dove è stato allestito un palco per fare un selfie con la Coppa dello Scudetto conquistata nel 1991 dopo la vittoria della Sampdoria nell'ultima gara con il Lecce.

Sono state 20mila le visualizzazioni in un'ora del video "#LaNostraFavola, Genova è solo blucerchiata". # ufficiale, lanciato in collaborazione con Twitter che è stato è stato rilanciato da personaggi dello spettacolo (Simona Ventura), LegaSerieA e giornalisti italiani e stranieri che hanno visto e vissuto quell'impresa.