Questore porta sanzione a titolare bar dopo festa in piazza

Il questore di Imperia si è recato oggi a Ventimiglia per consegnare di persona una serie di sanzioni al titolare di un bar che sabato scorso ha organizzato una festa in piazza con decine di persone che non si sono preoccupate di distanziamenti, mascherine e coprifuoco e all'arrivo delle forze dell'ordine hanno proseguito a bere e a cantare intonando anche cori contro polizia e carabinieri.

Le sanzioni, in tutto 160, hanno colpito oltre al titolare del Valentina Caffè, di piazza Costituente, a Ventimiglia, che rischia anche 30 giorni di chiusura, altre trentanove persone presenti alla festa, quelle che le forze dell'ordine sono riuscite a identificare prima di una fuga generale. Per fermare la festa si erano mobilitati decine di agenti e militari, di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Nel pomeriggio il questore di Imperia Pietro Milone, accompagnato dal dirigente del commissariato di Ventimiglia, Saverio Aricò si è presentato nel locale: "La mia presenza - ha affermato - vuole essere un segnale di attenzione per Ventimiglia e un monito pesante per questo tipo di comportamenti".

Sono stati contestati a tutti i presenti il mancato uso della mascherina, l'assembramento vietato, la violazione del coprifuoco, la partecipazione alla festa e lo stato di manifesta ubriachezza. In corso di valutazione c'è anche la condotta di chi ha compiuto oltraggio a pubblico ufficiale, che sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

La polizia ha appurato che l'evento era stato pubblicizzato sui social e che il titolare del bar non aveva neppure la licenza per l'uso di casse acustiche per la diffusione di musica ad alto volume. Malgrado i ripetuti inviti a interrompere la festa, nessuno dei partecipanti aveva desistito. Anzi, si erano via via alzate le proteste e le lamentele, sfociate da parte di alcuni in insulti contro le forze dell'ordine. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo mezzanotte. Per il locale è stata chiesta alla Prefettura l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni.