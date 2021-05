Pusher disabile nasconde droga nell'unica scarpa che calza

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Un senegalese disabile, per l'amputazione di una gamba, aveva scelto di nascondere nella scarpa la droga da spacciare, ma è stato sorpreso dagli agenti dello polizia locale e arrestato. L'uomo, 27 anni, residente a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), in Italia con regolare permesso di soggiorno, era tenuto d'occhio perché ritenuto uno spacciatore. Ieri è stato fermato in piazza Metelino e quando ha tirato fuori i documenti da un marsupio, gli agenti hanno notato molte banconote. "Nascondi qualcosa?" gli hanno chiesto e lui ha consegnato una piccola quantità di hashish. Così è stato portato nelal sede di piazza Ortiz per l'identificazione e la perquisizione. Nell'unica scarpa che poteva calzare sono stati trovati 20 involucri di stupefacente: cannabis, oppiacei e cocaina. Lo stupefacente e il denaro, 335 euro sono stati sequestrati. Dal controllo nella banca dati della Questura, sono emersi tre alias e molti precedenti legati alla droga. L'arresto è stato convalidato e per lo straniero è stato disposto l'obbligo di firma. (ANSA).