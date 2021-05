Due gravi incidenti sul lavoro a Genova e provincia

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina a Genova in provincia. Il primo riguarda un operaio di 55 anni che è rimasto schiacciato da una rete metallica che stava scaricando dal furgone, in corso Europa a Genova. Il dipendente è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'Ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato invece a Sciarborasca, frazione di Cogoleto dove un operaio è caduto da una altezza di oltre tre metri. L'uomo è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero dei vigili del fuoco.(ANSA).