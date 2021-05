Covid: ospedalizzati sotto quota 300, tasso positività 1,34%

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Continua il progressivo e costante calo dei ricoverati per covid in Liguria. Sono meno di 300: 278, 23 in meno rispetto a ieri. Tra i ricoverati 47 sono in terapia intensiva, erano 50. I morti sono due, avevano 80 e 91 anni. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 4296. I nuovi contagiati sono 85 su 6308 tamponi (3694 molecolari, 2614 antigenici rapidi). Il tasso di positività è 1,34%, mentre a livello nazionale è 1,9%. Complessivamente, da quando il covid si è manifestato, i contagiati in Liguria sono 101998. I nuovi casi sono stati accertati 32 nell'area di genova, 19 nello Spezzino, 16 nell'Imperiese, 13 nel Savonese, uno è residente fuori regione. Attualmente i positivi sono 3427, 102 in meno rispetto a ieri. I guariti sono185. In isolamento domiciliare ci sono 2387 persone, 113 in più rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 2861, erano 3343.

La Liguria è arrivata a somministrate il 98% dei vaccini consegnati (837920): quelli somministrati sono 819869. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 13026 dosi e in 289316 hanno concluso il ciclo vaccinale (ANSA).