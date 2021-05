Vaccini: Toti, in Liguria raggiunto target 85% 80enni

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - In Liguria "abbiamo raggiunto l'85% della categoria degli 80enni vaccinati, che è l'obiettivo target per la struttura commissariale. Possiamo dire conclusa la campagna sugli ottantenni e raggiunti gli obiettivi di sanità pubblica del ministero e della struttura commissariale". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sulla pandemia.

In Liguria "entro la settimana raggiungeremo il 40% della popolazione totale vaccinata, oggi siamo al 38%. Sostanzialmente quasi la metà dei liguri ha già ricevuto una dose di vaccino", ha detto.

"Ieri in 15 minuti di apertura del 'prenota vaccino' oltre 21mila persone si sono iscritte alla vaccinazione", ha annunciato riferendosi alla possibilità per le persone tra i 50 e i 54 anni di prenotarsi da ieri sera alle 23. "Molte persone si sono prenotate e cancellate più volte - ha anche sottolineato -. Ricordo che non ci sono più richiami a 21 giorni e a 4 settimane, ricordo che sono state tutte portate a 42 giorni".

Su base esclusivamente volontaria, ha annunciato poi Toti, nei prossimi giorni sarà possibile a tutti prenotarsi e fare i vaccini di tipo 'cold' AstraZeneca e Johnson & Johnson, attualmente destinati alla fascia over 60.