Torna il teatro, al Nazionale c'è Tullio Solenghi

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Al Teatro Nazionale di Genova dall'1 al 6 giugno 2021 va in scena La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile, uno spettacolo con Tullio Solenghi e la regia di Sergio Maifredi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Sarà presentato con una settimana di anticipo rispetto al programma già annunciato, andando quindi in scena al Teatro Duse da martedì 1 a domenica 6 giugno (ore 19, domenica ore 16), anziché da martedì 8 a domenica 13 giugno 2021. I biglietti venduti (inclusi i tagliandi di abbonamento già emessi) saranno a loro volta "anticipati" di una settimana: il biglietto acquistato per martedì 8 giugno sarà valido per martedì 1° giugno e così via. (ANSA).