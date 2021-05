Lasciò 25 mln in beneficienza, Marisa Cavanna avrà una targa

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Una targa sulla sua villa nel quartiere di Albaro o in un altro luogo dove possa essere anche di maggiore rilevanza per ricordare Marisa Cavanna, la professoressa genovese che si è spenta a 96 anni nel febbraio scorso dopo una vita di riservatezza e dedizione ai suoi studenti. Il sì alla targa commemorativa è arrivato all'unanimità oggi in consiglio comunale a Genova dove tutti i gruppi hanno votato favorevolmente a una mozione proposta da Fratelli d'Italia. Marisa Cavanna, schiva ma generosa, aveva devoluto in beneficienza gran parte della sua eredità, 25 milioni di euro suddivisi tra moltissime fra istituzioni, associazioni e onlus, tra le quali gli Ospedali Gaslini e Galliera, chiedendo, come suo ultimo volere, che questi lasciti venissero utilizzati per la ricerca e l'acquisto di apparecchiature "necessarie per le più opportune cure degli ammalati". (ANSA).