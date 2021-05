In Parco del Beigua week end nel segno delle biodiversità

Le biodiversità in vetrina nel prossimo week end negli appuntamenti con le guide del Parco del Beigua. Già tutto esaurito sabato 22 maggio nel laboratorio didattico Bee Beigua nella casa del Parco a Sassello: saranno proprio le api, che insieme agli altri impollinatori svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento della biodiversità, le compagne di avventura dei Junior Geoparker. Domenica 23 maggio torna invece uno degli appuntamenti primaverili più attesi: l'Alta Via in fiore. Dafne odorosa, viole e tante orchidee colorano le praterie del Beigua e insieme alla guida, esperto botanico, sarà possibile ammirarle un panoramico sentiero di crinale, per ammirarle nel pieno della fioritura. L'escursione, mediamente impegnativa, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12, fino ad esaurimento dei posti disponibili.