Genova, a Sant'Eusebio riqualificati giardini Verano

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Dopo un intervento di riqualificazione da poco concluso, sono tornati nella piena disponibilità di bambini e residenti i Giardini Varesano, circa 650 metri quadrati di verde nel quartiere di Sant'Eusebio a Genova, nel Municipio IV Media Valbisagno. Questa mattina si è svolta l'inaugurazione alla presenza dell'assessore alle manutenzioni Pietro Piciocchi e del presidente del Municipio Roberto D'Avolio. Nei giardini ci sono due zone funzionali distinte, a due altezze diverse: un'area giochi per i bambini completamente rinnovata e un'area di sosta con tavoli e panchine e nuove alberature. Sono stati realizzati lavori per 63 mila euro. L'intera superficie è accessibile con percorsi pedonali pubblici e una strada carrabile privata ad uso esclusivo dei residenti.

Nell'area giochi è stato installato un gioco a castello con altalena e scivolo e si è fatta la manutenzione di tutta la ringhiera di perimetro e il ripristino di parti del parapetto.

Ripristinata anche la fontanella con l'installazione di un rubinetto a pulsante. Nell'area è stata creata una nuova aiuola e sono stati posizionati tre cestini per la raccolta differenziata. L'altro spazio è stato pulito dalle piante infestanti creando un'area per la sosta di circa 340 metri quadrati attrezzata con panchine e tavoli. Messi a dimora anche tre alberi di gelso.

"Continua la nostra operazione di rivitalizzazione e di riqualificazione dei moltissimi spazi verdi presenti sull'intero territorio cittadino" ha detto l'assessore alle manutenzioni Pietro Piciocchi segnalando l'attenzione dell'amministrazione per tutti i quartieri della città. "L'intervento è stato voluto fortemente dal Municipio il quale, tramite una mozione di Consiglio votata all'unanimità, ha dato voce alle richieste dei cittadini - ha sottolineato il presidente della Media Val Bisagno Roberto D'Avolio - Il concetto di rigenerazione urbana passa soprattutto attraverso la riqualificazione di spazi come questo". (ANSA).