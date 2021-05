'Matti per la Libertà', mostra e incontri di Anpi a Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Aktion T4 è il nome in codice che i nazisti diedero al programma di sterminio di malati psichici, disabili e malformati. L'eugenetica del regime mirava alla purezza e alla supremazia della razza ariana, depurata da ogni imperfezione. Furono oltre 700 mila gli appartenenti a questa categoria di "nemici della razza ariana" che vennero uccisi. L'Anpi di Chiavari ha deciso di fare di questo particolare aspetto della follia nazista il nucleo centrale delle iniziative in programma per il 25 Aprile 2021 e creare l'occasione per accendere i riflettori sulle Nuove Resistenze che declinano nell'attualità i valori che spinsero i partigiani a prendere la via dei monti.

"Matti per la Libertà" è il titolo che Anpi Chiavari, in stretta collaborazione con il Comune di Chiavari e il Coordinamento per Quarto - Quarto Pianeta, protagonista della rigenerazione e della riconnessione con la città degli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, ha voluto dare a una iniziativa che comprende una mostra e una serie di incontri di approfondimento sul progetto Spazio 21 che il Coordinamento sta portando avanti per il recupero a fini sociali di un comparto dell'ex ospedale psichiatrico genovese, ma anche da una serie di focus sullo "stato dell'arte" dei servizi sociosanitari territoriali e delle esperienze del terzo settore in questo particolare ambito. Anpi ha coinvolto anche gli istituti medi superiori di Chiavari (in particolare del liceo classico/scientifico/scienze umane Marconi Delpino, del liceo artistico Emanuele Luzzati e dell'Accademia del Turismo di Lavagna) per assicurare la loro collaborazione e partecipazione attiva.

La mostra presenta circa sessanta opere conservate nel Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli di Genova Quarto, insieme a dodici fotografie di Gianni Berengo Gardin, esposte a Palazzo Rocca, dal 24 maggio al 4 giugno 2021. Durante gli orari di apertura della mostra saranno presenti volontari di Anpi, Quarto Pianeta e di altre associazioni del territorio che hanno dato la loro disponibilità a collaborare alla riuscita dell'iniziativa.

(ANSA).